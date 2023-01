SSB: Kraftig økning i eksportpris på laks

Eksportprisen for fersk laks økte med 15,6 prosent i årets siste uke. Sammenlignet med tilsvarende uke i 2021 var prisen 26 prosent høyere.

De siste tallene fra Statistisk sentralbyrå viser at eksportprisen for fersk laks var 86,33 kroner per kilo i uke 52 i 2022, opp fra 74,71 kroner uka før.

I uke 52 uke i 2021 og 2020 var kiloprisen på laks fra Norge 68,38 og 50,22 kroner. Lakseprisen siste uke av fjoråret hadde dermed økt med 26 og 72 prosent sammenlignet med siste uke av disse to årene