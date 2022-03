SSB venter fire rentehevinger i 2022

Det ventes at Norges Bank hever styringsrenten fire ganger i inneværende år, og én gang neste år, opplyser SSB fredag.

Det betyr at renten kommer opp på 1,75 prosent i 2023. Økningen vil dempe aktiviteten på sikt.

SSB skriver at økonomien er på vei tilbake til et normalt aktivitetsnivå etter gjenåpningen, men at krigen i Ukraina vil gi lavere vekstutsiker for Norges handelspartnere, som igjen vil legge en demper på norsk økonomi.

– Våre prognoser anslår en vekst i BNP Fastlands-Norge på 3,6 prosent i år, før den avtar til rundt 2 prosent i resten av prognoseperioden. Veksten er noe nedjustert sammenlignet med prognosene fra desember, sier SSB-forsker Thomas von Brasch.