Sprikende tidlige valgresultater i Tyrkia

Stemmeurnene i Tyrkia stengte klokka 16 norsk tid. Kvart over fem kommer de første valgresultatene, som foreløpig er sprikende.

Da de første stemmene var telt opp, skrev Halk TV at Kemal Kiliçdaroglu hadde litt over 50 prosent av stemmene og med det var i ledelse. Samtidig skrev TV-kanalen NTV det motsatte - at Erdogan var i ledelsen.

Nyhetsbyrået Andalou skriver 17.45 at Erdogan leder med 54,7 prosent av stemmene, når 66 prosent av stemmene er telt opp.

De små stemmekretsene blir telt opp først. Dermed kan tallene endre seg utover kvelden.

Valgkommisjonens leder, Ahmet Yener, sier valget har gått mer eller mindre knirkefritt. Kommisjonen har så langt ikke fått inn meldinger om fusk eller situasjoner som har påvirket stemmeprosessen, sier han til Al Jazeera.