Spleis opprettet etter tyveri av mikrofly

En spleis har blitt opprettet for eieren av mikroflyet som ble stjålet tidligere denne uken.

Mikroflyet styrtet ved en ås i Lyngdal, etter at to menn i 20-årene stjal det fra Farsund lufthavn onsdag ettermiddag.

Eieren av flyet vil være anonym, men forteller at han fikk flyet for fire år siden og at det er et sjeldent fly.

Nå har broren opprettet en spleis, og forteller at lillebroren mistet «guttedrømmen» da mikroflyet krasjet.

– Vi ønsker å samle inn penger til min lillebror som var så uheldig å få guttedrømmen knust etter kun ett års eierskap.

De to mennene som tok bildet av seg selv etter flyturen, er nå siktet i saken.