Spionasjesiktet samtykker til varetektsfengsling i fire uker - erkjenner ikke straffskyld

Mannen samtykker til varetekt i fire uker. Det bekrefter forsvareren hans til NRK.

– Han har samtykket til fire ukers varetektsfengsling, men det betyr ikke at han erkjenner skyld, sier mannens forsvarer, advokat Marijana Lozic, til NRK.

– Han har forståelse for at PST må ta en runde for å finne ut av ting, sier Lozic til NTB.

Fengslingsspørsmålet blir fredag ettermiddag behandlet som kontorforretning. Det betyr at dommeren avgjør om mannen skal varetektsfengsles med bakgrunn i skriftlige innlegg fra PST og forsvareren.

Fengslingen innebærer isolasjon de første to ukene og brev- og besøksforbud for hele fengslingsperioden.

37-åringen er siktet for å ha brutt straffelovens paragraf 121, som handler om spionasje mot statshemmeligheter.