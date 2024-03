Spesialenheten etterforsker våpenhendelse ved synagogen i Oslo

Spesialenheten for politisaker bekrefter at de har startet en etterforskning etter at en politibetjent ble skadet under et vaktholdsoppdrag i Oslo lørdag kveld.

Politibetjenten ble skadet i forbindelse med at et våpen skulle tømmes for ammunisjon.

Personen er fraktet til sykehus, og skal etter det Spesialenheten kjenner til være våken og bevisst.

– Involvert tjenestevåpen er sikret og Kripos er anmodet om å bistå Spesialenheten med kriminaltekniske undersøkelser på åstedet, skriver Spesialenheten i en pressemelding.

Operasjonsleder Alexander Østerhaug bekrefter til NRK at hendelsen skjedde ved synagogen i Oslo.