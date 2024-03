Spesialenheten bekrefter at de etterforsker våpenhendelse

Spesialenheten for politisaker bekrefter at de har startet en etterforskning etter å ha blitt varslet av Oslo politidistrikt.

En politibetjent ble skadet i forbindelse med at et våpen skulle tømmes for ammunisjon under et vaktoppdrag lørdag kveld.

Personen er fraktet til sykehus, og skal etter det Spesialenheten kjenner til være våken og bevisst.

– Involvert tjenestevåpen er sikret og Kripos er anmodet om å bistå Spesialenheten med kriminaltekniske undersøkelser på åstedet. Spesialenheten tar sikte på å gjennomføre ett eller flere avhør i løpet av helgen, skriver de i pressemeldingen.