Sperrer av et område i Oslo etter lekkasje av mulig farlig stoff

Nødetatene er på vei til et industriområdet i bydel Alna i Oslo, etter melding om lekkasje av mulig farlig stoff fra en togvogn hos godstransportøren CargoNet.

– To arbeidere på stedet meldte at de følte seg syke, i form hodepine og kvalme, etter mulig lekkasje fra en tankvogn. Disse to har fått hjelp av helsepersonell. Symptomene deres har ikke forverret seg, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli, til NRK.

De to arbeiderne som følte seg syke skal ha kjent en lukt i område.

– Åtte andre arbeidere blir evakuert vekk fra stedet, disse har ingen symptomer, legger operasjonslederen til.

Politiet meldte om hendelsen rundt klokken 02:30 natt til torsdag.

– Vi sperrer av området med en sikkerhetsavstand på 100 meter, melder Oslo politidistrikt.

Brannvesenet jobber med å ta seg frem til vognen der lekkasjen mistenkes fra.

– Vi vet ikke hvilken type stoff det kan være, eller hvor mye, sier Stokkli.