Speljournalist får nynorskpris

Journalist i nettavisa gamer.no, Øystein Furevik, er tildelt Kultur- og likestillingsdepartementets nynorskpris for journalistar i 2023. Juryen legg vekt på at Furevik sidan 2002 har skrive rundt 1900 saker for nettavisa. Dei skriv at tekstane er grundige, lettlesne og skrive på nynorsk sjølv om spelverda er internasjonal og stort sett engelskspråkleg. Prisen skal fremje bruk av nynorsk i media og er delt ut kvart år sidan 2006. Prisvinnaren får 75.000 kroner og eit kunstverk.