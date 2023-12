Sparebank 1 SR-Bank hever renten

Sparebank 1 SR-Bank setter opp renten, men tar ikke like hardt i på boliglån som sine større konkurrenter, skriver E24.

På boliglån heves renten med inntil 0,15 prosentpoeng. På alle sparekontoer settes samtidig innskuddsrentene opp med 0,25 prosentpoeng, ifølge meldingen fra banken.



– Vi ser at forventet utvikling i bankens innlånskostnader åpner for at vi kan holde noe igjen på boliglånsrentene. Samtidig velger vi å heve renten på sparekontoene mer, sier Roger Lund Antonesen, konserndirektør for personmarked i Sparebank 1 SR-Bank.