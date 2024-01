Spansk kvinne bosatt i Norge pågrepet i terrorsak

En kvinne i 40-årene som var etterlyst i en spansk terrorsak er tatt av norsk politi.

Kvinnen, som har spansk statsborgerskap, har bodd i Norge siden 2014. Hun har både barn og barnebarn her i landet.

– Kvinnen er pågrepet og varetektsfengslet fordi hun er internasjonalt etterlyst av spanske myndigheter som har utstedt en europeisk arrestordre. Hun er begjært overlevert for straffeforfølgning i Spania, sier politiadvokat Marius Kjønnøy Kongsberg ved Oslo politidistrikt til TV 2.

Ifølge politiadvokaten er kvinnen er siktet for konkret terrorvirksomhet.

I forrige uke ble kvinnen i midten av 40-årene varetektsfengslet i fire uker. I kjennelsen fra Oslo tingrett står det at hun har søkt om norsk statsborgerskap og venter på svar. Retten konkluderte med at vilkårene for utlevering til Spania er oppfylt.