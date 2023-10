Søster og far til Jonas Henriksen møtte i fengslingsmøte til siktet

Far og søster til Jonas Aarseth Henriksen møtte i Ringerike tingrett på Hønefoss der en av de fem siktede er i dag.

En dommer skal vurdere om det er grunnlag for videre fengsling av en 30 år gammel Elverum-mann som ble pågrepet for 14 dager siden for drap eller medvirkning til drap på Henriksen.

Far Trond Henriksen og søster Ida Henriksen sitter ved siden av familiens bistandsadvokat Marijana Lozic i tingretten. Politiet har bedt om at rettsmøtet går for lukkede dører.