Sort hull fotografert i Melkeveien

For første gang har astronomer tatt bilde av et sort hull i sentrum av Melkeveien. 300 forskere fra 80 forskjellige institusjoner har brukt 8 teleskoper plassert over hele jorden for å få tatt bildet av det super massive sorte hullet i vår galakse.

Melkeveiens svarte hull kalles Sagittarius A*, og befinner seg nær grensen til stjernebildene Skytten og Skorpionen. Det er 4 millioner ganger mer massivt enn solen vår.