Sørlandsbanen stengt på grunn av brann ved sporet

Sørlandsbanen er mandag kveld stengt mellom Vegårshei og Gjerstad på grunn av at godstog som har sporet av.

– Det skal bare være lokomotivet som har sporet, ingen av vognene, sier pressevakt Harry Korslund i Bane Nor til Fædrelandsvennen.

Det er ikke meldt om skade på lokomotivføreren.

Korslund sier at det kan ta noen timer før strekningen åpner igjen. På sine nettsider varsler Bane Nor om en ny oppdatering klokken 6.

– Det er noen tonn som skal opp på sporet igjen. Det kan fort gå noen timer.

Sent mandag kveld brøt det ut to krattbranner langs skinnene. Også dette førte til problemer for Sørlandsbanen. Klokken 0.42 var imidlertid begge brannene slukket, sier operatør Emily Gjertsen i 110-Agder til avisa.

Togselskapet Go-Ahead skriver på sine sider at det er satt inn buss for tog.

Sørlandsbanen går fra Oslo til Stavanger via Kongsberg og Kristiansand.

(NTB)