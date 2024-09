Bane Nor har natt til fredag åpnet Sørlandsbanen for trafikk etter at togstrekningen var stengt på grunn av flere ras mellom Lunde og Drangedal.

På grunn av store nedbørsmengder de siste dagene gikk det flere ras over toglinjene mellom Lunde og Drangedal.

Natt til fredag er strekningen bekreftet åpnet og alle tog vil gå som ordinært, opplyser Go Ahead som trafikkerer strekningen.

(NTB)