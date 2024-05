Sørlandsbanen åpner trolig på søndag

Arbeidet med å reparere det ødelagte sporet på Sørlandsbanen har vært mer omfattende enn først antatt.

Foreløpig prognose for åpning av strekningen er søndag 2. juni, ifølge Bane Nor. De understreker at prognosen er usikker.

– Dette er en stor jobb, og den er vi i gang med å gjøre. Vi setter selvfølgelig sikkerheten foran alt annet og åpner først når alt er på plass, trygt og i orden, sier senior kommunikasjonsrådgiver Harry Korslund i Bane Nor.