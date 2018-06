Sørenga sjøbad opnar klokka 13

Etter planen skulle Sørenga sjøbad i Oslo opne att laurdag klokka 11, men nye oljefunn gjorde at Bymiljøetaten vurderte å utsetje opninga. Kommunikasjonsdirektør Richard Kongsteien i Bymiljøetaten seier no til NRK at badeanlegget vert opna klokka 13.