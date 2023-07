Sør-Korea: Stemte mot riksrett etter Halloween-ulykken

Sør-Koreas konstitusjonelle rett stemte tirsdag mot å stille innenriksministeren for riksrett etter Halloween-ulykken i Seoul sist år.



159 personer omkom og 196 ble skadd da det oppsto massetrengsel og panikk under en feiring i trange gater i hovedstaden.

Etterforskere slo da fast at årsaken til tragedien var dårlig planlegging av arrangementet og responsen fra nødetatene.

I februar stemte parlamentet i Sør-Korea for å stille innenriksminister Lee Sang-min for riksrett, og for å ta ansvar for tragedien.

Retten fant at minister Lee Sang-min hadde kommet med bemerkninger som var upassende etter ulykken, men at disse «ikke utgjorde grunnlag for riksrett». Avgjørelsen var enstemmig,

Norske Stine Roalkvam Evensen fra Sandnes var en av de som mistet livet i tragedien.