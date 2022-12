Sør-Korea: Nord-Korea har skutt opp ballistisk rakett

Sørkoreanske myndigheter hevder natt til søndag at Nord-Korea har avfyrt en «uidentifisert» ballistisk rakett fra østkysten av landet.

– Nord-Korea har avfyrt et uidentifisert ballistisk missil inn i Østhavet, opplyser det sørkoreanske forsvaret.

Det skjer dager etter at Nord-Korea kunngjorde at de hadde gjennomført en vellykket test av en motor til et nytt våpensystem.

De siste månedene har Nord-Korea gjennomført en rekke rakett- og artillerioppskytinger. Flere eksperter mener landet forsøker å utvikle og utvide våpenarsenalet og på den måten øke innflytelsen i fremtidige forhandlinger med andre land.

(NTB)