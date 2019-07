Sør-Korea: Nord-Korea har avfyrt to raketter

Like etter at sørkoreanske myndigheter bekreftet at Nord-Korea avfyrte ett prosjektil torsdag morgen, kom meldingen om at det var avfyrt to, skriver nyhetsbyrået Yonhap.

– Nord-Korea avfyrte et uidentifisert prosjektil klokken 5.34 og et annet klokken 5.57 fra Wonsan-området som landet i Japanhavet. De fløy om lag 430 kilometer, opplyser det sørkoreanske militæret.

Til nyhetsbyrået AFP sier en tjenestemann i det amerikanske forsvaret at det første prosjektilet som ble avfyrt, var et kortdistanse-prosjektil. Ifølge japanske myndigheter er prosjektilene identifisert som to ballistiske kortdistanse-missiler.

– Militæret følger situasjonen i tilfelle flere blir avfyrt, heter det i en uttalelsen fra det sørkoreanske militæret.

Sist gang Nord-Korea avfyrte et kortdistanse-missil var 9. mai, ifølge AFP. Den gang sa USAs president Donald Trump, som har hatt to møter med Nord-Koreas leder Kim Jong-un, at missiltestene var en «veldig standard ting» og mente at det ikke kom til å påvirke forholdet hans til Kim.

Nord-Korea har foreløpig ikke bekreftet oppskytningene.