Solberg sier unnskyld

Statsminister Erna Solberg mener det er riktig at Tolga kommune beklager til brødrene fra Tolga som ble satt under vergemål. – Jeg synes det er riktig at man lokalt sier unnskyld. Jeg mener vi må gjøre det fra alle myndigheters sider i dag, sier Solberg.