Solberg avviser at ho var inhabil i avgjerder om koronatiltak

Tidlegare statsminister og Høgreleiar Erna Solberg seier at ho ikkje kan sjå at ho var inhabil i avgjerder om tiltaksnivå under koronapandemien.

Det kjem fram i eit svarbrev Solberg har sendt til kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

Her svarar Solberg på ei rekkje spørsmål ho har fått frå komiteen om habilitetssaker.