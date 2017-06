Søker etter flere gjerningspersoner

Politiet søker etter flere gjerningspersoner etter at en person ble skutt i et leilighetskompleks i Larvik sentrum i natt. – Vi utelukker ikke at flere gjerningspersoner var med, sier operasjonelder Kjetil Indahl til NRK. De involverte er unge menn.