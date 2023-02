Snøskredfare på store delar av Vestlandet

Varsom.no har sendt ut oransje farevarsel for store delar av Vestlandet på grunn av skifte i vêret. Oransje farevarsel er steg tre på ein fareskala som går frå ein til fem, der fem vil seie svært stor snøskredfare. Det er fare for at snøoverflater har blitt våte og mjuk, og difor kan skred bli løyste ut.