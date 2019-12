Snøskred i skibakke i Sveits

Store mannskaper leter i et snøskred som har gått i et skianlegg i Andermatt i Sveits. Skredet skal ha vært rundt 50 meter bredt, og man frykter at folk ble tatt av skredet. Det har kommet store mengder nysnø i ormrådet de siste dagene.