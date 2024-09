Snikfilmingen i Arendal: Siktede skal avhøres denne uken

Det skriver politet i en pressemelding.

De skal ha gjort flere beslag både i bopel og på arbeidsplass etter en ransaking.

Politet skriver at det er flere fornærmet i saken, men vil ikke gi ut noe tall.

En næringstopp er siktet for seksuelt krenkende adferd under Arendalsuka for et par uker siden. I ettertid har han sagt opp jobben sin.

Han skal avhøres denne uken, skriver politiet.

Mannen hadde en toppstilling i en norsk næringsorganisasjon og skal ha plassert et skjult kamera på badet i leiligheten han delte med en politiker, to kolleger og en journalist.