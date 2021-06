Snåsamannen er død

Joralf Gjerstad, kjent som Snåsamannen, er død. Det bekrefter ordfører i Snåsa, Arnt Einar Bardal. Gjerstad ble født 11. april 1926 i Snåsa i Nord-Trøndelag. Han ble 95 år gammel.

– Vi skal samles og diskutere hva vi skal gjøre nå. Joralf har betydd så mye for Snåsa – og for så mange andre, sier Bardal til NRK.

Gjerstad har vært en kjent og kjær figur i Norge i en årrekke. Han var kjent for å ha varme hender og for å være sannsynt, og helbredet folk i over 60 år. Gjerstad fikk Kongens Fortjenstmedalje i sølv i 2001.