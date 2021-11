Snapchat-problemer i kveld

Det rapporteres om problemer med flere nettsteder og apper. Snapchat er ett av stedene som er rammet, melder Downdetector.com. TV 2 Play er et annet sted som har hatt problemer, noe som kunne vært prekær på kvelden de sender Nederland - Norge. Men problemene var raskt løst. – Vi var nede i 15-20 minutter fra like før klokken 19. Det kan virke som vi ble rammet av det samme globale problemet som flere av de største tjenestene. Vi er veldig glad for at det løste seg, for vi vet veldig godt hvilken kveld det er i dag, sier Jan-Petter Dahl, pressesjef i TV2 til NRK.