Smitte i den norske OL-leiren i Beijing: Tre personer i støtteapparatet testet positivt

Tre personer i Norges støtteapparat har testet positivt for coronaviruset ved ankomst i Beijing, opplyser Olympiatoppen i en pressemelding. Felles for alle tre er at de nylig har vært smittet av coronaviruset. Testene ville med andre ord ikke blitt erklært positive i Norge.

Som en konsekvens av de positive testene, samt en annen smittesituasjon på charteflyet fra Oslo, er syv personer i støttefunksjoner i Norges tropp definert som nærkontakter.

Olympiatoppens sjeflege i OL, Aasne Fenne Hoksrud, sier alle i den norske troppen uansett lever i hver sin lille smittevernboble. Dermed får det å bli definert som nærkontakt knapt konsekvenser.

For ordens skyld, ingen norske utøvere har avlagt positiv test, skriver Olympiatoppen