Småbruk overtent i Trøndelag

Nødetatene rykket søndag morgen ut til et småbruk i Opphaug i Ørland kommune. Meldinga om kraftig brann kom klokka 5.46.

Politiet i Trøndelag opplyser at bygningene er fullstendig overtent.

I begynnelsen var det ikke kjent om det befant seg personer i bygningene. Klokka 6.27 opplyser politiet at de tre personene som var folkeregistrert på adressen, er gjort rede for.

Underveis i slokkinga, fikk brannvesenet informasjon om at det skal være gassflasker i tilknytning til et sveiseapparat i et uthus på småbruket. Det er derfor eksplosjonsfare på stedet. Det skriver Adresseavisen.