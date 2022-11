Slottet: Durek Verrett vil ikke få kongelig tittel

Når prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett gifter seg, vil Durek Verrett bli en del av kongefamilien.

Han vil i tråd med tradisjonen imidlertid ikke få noen tittel eller representere Kongehuset.

– Prinsessen og hennes forlovede Durek Verrett vil tydeliggjøre skillet mellom egne aktiviteter og Kongehuset. Dette innebærer blant annet at de ikke skal bruke prinsessetittelen eller omtale Kongehusets medlemmer i egne sosiale mediekanaler, i medieproduksjoner eller i tilknytning til annen kommersiell aktivitet (med unntak av @PrincessMarthaLouise på Instagram).

Kongen har bestemt at prinsessen skal beholde sin tittel.

Det skriver Kongehuset i en pressemelding i forbindelse med at prinsesse Märtha Louise frasier seg sine offisielle oppgaver.

Det er ikke kjent når paret skal gifte seg.

Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett vil være til stede ved familierelaterte anledninger, som for eksempel fødselsdagsfeiringer – eller enkelte store idrettsarrangementer der det er tradisjon for at kongefamilien deltar sammen, opplyser Slottet.