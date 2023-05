Slo tilsette med balltre på politikarkontor

To tilsette på kongressmannen Gerry Connolly sitt lokale kontor i Nord-Virginia hadde måndag eit ublidt møte med ein misnøgd veljar.

Mannen, som spurde etter Connolly, slo rundt seg med balltreet han hadde med seg, og skada dei to tilsette som blei trefte i overkroppen av balltreet i metall. Begge to blei sende til sjukehuset etter angrepet, skriv New York Times.

Mannen blei teken hand om av politiet.

– Tanken på at noko drar nytte av at mine tilsette er tilgjengelege for å utøve vald er veldig øydeleggande, seier Connolly.