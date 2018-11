Slik utløser fjellsikrerne ras

To av Norges fjellsikrere utløser ras for å sikre farlige veier. I Nasjonal transportplan for 2018–2029 er det satt av 24 milliarder kroner til sikring. De fleste oppdragene er på Vestlandet, og på NRK.no kan du se hvordan fjellsikrerne jobber.