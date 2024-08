Slåsskamp på kjøpesenter

To personer skal ha slåss inne på et kjøpesenter i Ulstein, men forlatt stedet før politiet kom fram.

Skadeomfanget er ukjent, skriver Møre og Romsdal politidistrikt på politiloggen.

– Den ene skal ha blødd fra ansiktet da de forlot stedet, sier operasjonsleder Tove Holst-Dyrnes til NRK.

Politiet har lett etter de to involverte, men like etter klokken 16 var status at de ikke hadde klart å spore dem opp.

Politiet fikk melding om voldshendelsen klokken 15.20 lørdag.