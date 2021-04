Slåsskamp om skjønnhetskrone

Vinneren av skjønnhetskonkurransen «Fru Sri Lanka» måtte på sykehus med hodeskader etter at en konkurrent rev kronen av henne på scenen. Idet vinneren ble kronet påsto en tidligere vinner at hun er skilt og dermed diskvalifisert, melder BBC og the Independent.

Pushpika De Silva vant konkurransen på direktesendt tv søndag kveld, og fikk kronen og tittelen av statsministerens kone. Det var da vinneren av konkurransen i 2019 marsjerte opp på scenen og forlangte kronen tilbake.

Fru De Silva har nå fått både kronen og en unnskyldning fra arrangørene. Hun kunne nemlig vise til at hun er separert fra sin ektemann, og at skilsmissen ennå ikke er gjennomført.