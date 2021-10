Slåsskamp i Haugesund

Flere personer var involvert i et slagsmål i Haugesund natt til søndag. Da politiet kom til stedet, viste det seg at det var tre mistenkte menn i alderen 17–21 år. De hadde slått til to menn i 20-års alderen. Én av dem måtte ha legetilsyn, skriver politiet i Sørvest på Twitter.