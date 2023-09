Slår alarm om kor mykje Hardangerfjorden si smertegrense

Nye utrekningar gjort av Statsforvaltaren i Vestland tyder på at smertegrensa for kor mykje nitrogenutslepp Hardangerfjorden kan tåla snart er nådd, skriv DN.

Per i dag er det fiskeoppdrett som er den klart største kjelda til utslepp av næringssalter, skriv avisa. Held oppdrettsnæringa fram med å sleppa ut like mykje næringssalter som i dag, risikerer ein at oksygenet vil forsvinna frå dei djupaste delane av fjorden, ifølge utrekninga.

– Det er første gong i Noreg at eit så stort fjordområde som heilheit blir påverka, seier biolog og seniorrådgjevar hos Statsforvaltaren i Vestland, Tom N. Pedersen til DN.