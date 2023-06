Skytingen i Sverige i helgen har krevd enda et liv

En av de tre som ble såret i skytingen i Farsta i Sverige lørdag, er død av skadene, opplyser svensk politi mandag. En mann i midten av 40-årene er død av skadene han ble påført, opplyser politiet. En 15 år gammel gutt ble drept på stedet i skytingen i bydelen Farsta i Stockholm lørdag kveld. En gutt i 15-årsalderen og en kvinne behandles fortsatt på sykehus for skuddskader. To menn i 20-årene er pågrepet og siktet for drap og drapsforsøk.

(NTB)