Skyting ved Senatet trolig snakk om psykiatri

Politiet konkluderer med at meldingen om skyting ved Senatet i Washington D.C. var falsk alarm. Ingen er skadet og ingen skytter er funnet etter at politiet responderte på et nødanrop. Ifølge Fox News dreier det seg trolig om et tilfelle knyttet til psykiatri. Politiet ber likevel folk i bygget om å fortsette å søke dekning mens de undersøker forholdet videre. Senatet har tatt ferie og de fleste folkevalgte er ikke til stede.