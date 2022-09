Skyting på sykehus i Arkansas

Politiet bekrefter at det er pågående skyting på et sykehuset CHI St. Vincent North Hospital, nord for Little Rock i Arkansas.

Politiet i byen Sherwood har rykket ut og ber folk holde seg unna, skriver CNN.

Den lokale TV-reporteren Andrew Epperson ved KARK 4 News tvitrer fra stedet om at ansatte og pasienter har strømmet ut av sykehuset.