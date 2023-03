Skylder på brukerfeil for at 16.000 brev ikke kom frem

Direktøren for Helseplattformen sier det er brukerfeil og ikke systemsvikt som er årsaken til at over 16.000 elektroniske brev ikke kom fram dit de skulle.

Feilen ble oppdaget da prøvesvar på beintetthetsmålinger ikke kom fram.

– Dette ble oppdaget da beintetthetsmålinger som ble gjort, ikke ble sendt ut.

Det sa administrerende direktør ved Helseplattformen, Torbjørg Vanvik, under møtet.

Hun sier feilen har skjedd fordi det er lett for brukeren å velge feil brevmal, men at hva som er riktig har blitt informert om gjennom opplæring og brukerveiledninger.

– Det må legges inn mer trykk på opplæringen når det kommer til kommunikasjon, sier hun.

Vanvik sier også at noe av årsaken til feilen er at ansatte ved St. Olavs tar med seg arbeidsflyt fra det gamle systemet inn i det nye.

Legeforeningen mener tilliten til styret er tynnslitt.