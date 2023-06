Sky News: Savnet ubåt skal ha sendt ut et signal

Forsker Dr. Simon Boxall ved universitetet i Southampton sier til Sky News at den forsvunne Titanic-ubåten skal ha sendt ut et nødsignal. Han forteller videre at han ikke vet når ubåten har sendt ut signalet.

Ifølge Boxall kan man ikke bruke radiokommunikasjon under vann. Man er avhengig av å bruke noe som heter «pings».

– Det de har, er virkelig begrenset kommunikasjon.

Boxall er usikker på når nødsignalet fra ubåten ble sendt ut.

– De har hatt et nødping som sier at fartøyet er i nød. Jeg vet ikke om det er automatisk generert eller generert av folk om bord, sier Boxall.

Det er ikke bekreftet av andre kilder ennå, hvorvidt ubåten har sendt ut nødsignal.