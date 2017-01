– Skjøt på folk som gjemte seg

Et vitne, Mark Lea, forteller MSNBC at gjerningsmannen gikk opp og ned langt bagasjebåndet og skjøt gjennom bagasjen på folk som forsøkte å gjemme seg. – Han hadde et håndvåpen og brukt rundt tre runder med ammunisjon, sier Lea.