Skudd avfyrt ved Olaf Ryes plass

Skudd avfyrt ved Olaf Ryes plass i Oslo. Politiet er på stedet. Operasjonsleder Erling Olstad sier at politiet fikk melding fra flere vitner om de hadde hørt tre skudd. På stedet har de funnet flere tomhylser, og de avhører vitner som har observert hendelsen. Politiet har per nå indikasjoner på at det er skutt i lufta. Politiet søker etter en rød Citroën berlingo.