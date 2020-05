Skryter av Gro Harlem Brundtland

I et brev til generalsekretæren i WHO kritiserer Donald Trump ham for dårlig innsats mot koronapandemien. Trump trekker frem Gro Harlem Brundtland som en bedre leder av WHO og skryter av hvordan hun taklet SARS-utbruddet og krittiserte Kina i 2003.