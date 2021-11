Skrotar firarkrav

Frå våren av trenger ikkje dei som vil bli lærar å ha fire i matematikk, skriv regjeringa i ei pressemelding. Den skal bli endra til krav om karakteren tre i norsk og matte, og minst 40 skulepoeng.

For dei som ikkje har høg nok poengsum, behalde regjeringa dagens ordning med firarkrav i matte.

– I dag manglar for mange av dei som underviser i norsk skule lærarutdanning, og vi treng fleire lærarar mange stadar i landet. No innfører vi nye og meir treffsikre krav til dei som vil bli lærarar. Slik opnar vi for fleire gode søkjarar, men utan å stenge ute noko på grunn av karakteren i eitt fag, seier forskings- og høgare utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).