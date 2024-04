Skredfaren fortsatt stor etter steinraset i Vaksdal

Det er fortsatt stor fare for skred i Vaksdal i Vestland, etter at to kjempesteiner braste ned på en fotballbane onsdag morgen.

– Det er noen store søyler igjen der oppe som kan komme ned. Det er stor fare for nye skred, sier geolog Asbjørn Øystese til Vaksdalposten. Det gikk også ras torsdag.

Han mener også at banen burde flyttes lenger ut, og at det bør bygges rasvoll som kan fange opp massene.