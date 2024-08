Skot fyrt av i Oslo – ein pågripen

Politiet rykka natt til måndag ut til området Hauketo i Oslo etter melding om høgt smell og skrik.

Like før klokka 01:30 stadfestar politiet at det har blitt fyrt av skot. Dei opplyser at dei har kontroll på begge partane i saka og på våpenet. Den eine parten er pågripen. Politiet har ikkje oversikt over eksakt hendingsforløp, men gjer undersøkingar på staden.

Ingen personar er skada.