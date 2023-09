Skolevalget: MDG med markant nedgang

Miljøpartiet De Grønne har i likhet med Arbeiderpartiet hatt en markant nedgang i årets skolevalg.

De ferske resultatene viser at MDG kun har fått 3,8 prosent, sammenlignet med 10,9 i 2019.

Grønn Ungdom er misfornøyd med resultatene, og håper ikke skolevalget er et tegn på hva som kommer mandag om ei uka.

– Vi er selvfølgelig ikke fornøyde med 3,8 prosent. Nå skal unge over hele landet gi alt de kan den siste uka for å sørge for et godt resultat i det virkelige valget. Heldigvis ser vi målinger nå som tyder på at MDG kan gjøre et veldig godt valg, og det motiverer masse, sier Tobias Oftedal Stokkeland, talsperson i Grønn Ungdom, til NRK.