Skolebuss av veien i Holmestrand

Bussen har kjørt av Østabygdveien i Holmestrand i Vestfold. Politet meldte først at bussen hadde veltet. Nå skriver politiet at bussen har skjenet ut i lav fart, og at den står på alle hjulene.

Bussen får ikke kjøre videre før det er strødd på stedet. Strøbil er på plass.